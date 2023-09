Bessin. Collecte des déchets : ce qui change pour les habitants en 2024

Inciter les habitants à produire moins de déchets. Voici la ligne de conduite que s'est fixée Collectéa, syndicat mixte en charge de la collecte des déchets sur le Bessin. Pour cela, la fréquence du ramassage des déchets va être modifiée d'ici 2024 sur les trois communautés de communes que sont Isigny Omaha intercom, Bayeux intercom et Seulles Terre et mer, soit 109 communes. Qu'est-ce que cela va changer pour les habitants ? La rédaction de Tendance Ouest vous donne quelques éléments de réponse.

Collecte alternée

Jusqu'ici, la collecte des déchets ménagers (les poubelles grises) était assurée une fois par semaine par les services de Collectéa. En 2024, elle sera assurée tous les quinze jours. Les bacs gris seront ramassés une semaine sur deux. L'autre semaine sera dédiée aux déchets recyclables (poubelles jaunes).

La collecte alternée, une bonne solution ? Impossible de lire le son.

Cette organisation ne concerne pas les villes de plus de 2 000 habitants, comme l'indique la loi. Les communes de Bayeux, Saint-Vigor-le-Grand, Isigny-sur-Mer et Le Molay-Littry ne sont pas assujetties à cette règle. "Il y aura une modification des fréquences mais on continuera à passer au moins une fois par semaine", tient à rassurer Frédéric Renaud, président de Collectéa.

Ramassage le soir à Bayeux

Dans le centre historique de Bayeux, la collecte va désormais être assurée le soir, contrairement à cet été où elle avait lieu le matin. "Cela posait des problèmes auprès des commerçants. Le soir nous paraît plus adapté pour les professionnels et l'ensemble des usagers", explique Frédéric Renaud. Les habitants sont invités à déposer leurs déchets devant leur logement avant 19 heures. La récolte est assurée de 19 heures à 23 heures.

Fini les sacs jaunes

L'autre projet majeur concerne les emballages. Jusque-là, des sacs jaunes étaient distribués aux habitants. "En donnant un sac, on produit nous-même un déchet", regrette Frédéric Renaud. Ainsi, d'ici la fin 2024, des conteneurs vont être distribués à chaque usager pour leur permettre d'assurer le tri sélectif.

La dotation en bacs jaunes concerne l'ensemble du territoire. - Collectéa

Sur cette carte, toutes les communes en bleu l'ont déjà reçu. En vert, la distribution vient de débuter et se terminera en mars 2024. Les communes en blanc seront dotées de bacs jaunes courant le second semestre 2024.