Granville. "J'ai eu du mal à y croire" : Alexy Paloc, trophée Jeune Talent en salle pour le Gault et Millau

Les bonnes tables de Normandie ont été distinguées par le guide gastronomique du Gault et Millau, lundi 25 septembre. Dans la Manche, L'Edulis à Granville a reçu deux toques. Un des salariés, Alexy Paloc, a été récompensé à titre individuel. Il a reçu le trophée Jeune Talent en salle. Pour le chef de rang de 27 ans, ça a été une surprise.

"Un jour, on a une personne qui est venue déjeuner au restaurant, on l'a vue prendre des notes", raconte-t-il. Avec ses collègues, ils se sont alors doutés de quelque chose et ont servi celui qui se révélera être un juge du guide. "Il a appelé le restaurant quelques jours plus tard et demandé à me parler, poursuit Alexy Paloc. Et là, il m'a dit qu'il voulait me remettre le trophée Jeune Talent en salle. Sur le coup, j'ai eu du mal à y croire. J'avais un peu l'impression d'une blague." Pour lui, il a juste bien fait son travail. Ce n'est finalement qu'une fois le trophée dans les mains qu'il a été totalement rassuré.

Son sourire récompensé

"Le juge m'a dit que c'est mon sourire qui a été récompensé", développe le chef de rang. "Parce que c'est vrai que parfois, on entre dans des restaurants où ça tire un peu la gueule", sourit-il.

S'il est très fier de cette récompense, il l'a simplement posée sur le haut d'une étagère. "Je ne suis pas ambitieux", assure-t-il. Sa vie de famille, avec sa femme et ses deux enfants, est tout aussi importante que le travail.