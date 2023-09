Musique. Découvrez le nouveau titre de Depeche Mode

Zoom sur le groupe Depeche Mode, qui a sorti son 15e album au printemps 2023 Memento Mori, un album accompagné d'une tournée mondiale qui a démarré en mars dernier.

Dave Gahan et Martin Gore ont commencé à travailler sur ce disque pendant la pandémie en 2020, en s'échangeant leurs idées à distance. Et cela a donné un album qui contient 12 titres dont : My Favourite Stranger, que vous découvrez maintenant.