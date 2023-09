Insolite. À Caen, une fleur éclot… quatorze ans après avoir été plantée !

2009 à 2023, cela fait bien quatorze ans. Quatorze ans d'attente pour enfin pouvoir constater, aujourd'hui, la floraison de la fleur de lotus d'or au Jardin des plantes de Caen. Une fois éclos, ce Musella lasiocarpa dévoile une couleur jaune resplendissante. Impossible de passer à côté sans la remarquer !

Une plante résistante et rayonnante

Xavier Dussart, employé en charge du Jardin des plantes, se souvient qu'"à l'origine, les jardiniers du jardin botanique l'avaient plantée dans un pot", mais c'est une plante qui a besoin de faire des rejets. Elle a donc ensuite été transférée en pleine terre. Originaire des forêts subtropicales du sud-ouest de la Chine, cette fleur résistante peut "affronter des températures allant jusqu'à -10 °C, poursuit le botaniste. Au Jardin des plantes, elle est située près de la serre, dans un coin bien ensoleillé", car elle nécessite tout de même du soleil.

Où la voir ?

Elle doit être cultivée dans une terre riche, non drainante, et il faut être très vigilant à son arrosage durant le printemps. L'employé des espaces verts de la Ville de Caen explique qu'une fois éclose durant le début de l'été, "ce sont les gros pétales qui durent le plus longtemps". Ensuite, son pied disparaît et ce sont ses rejets qui prennent le relais, permettant une nouvelle floraison l'année suivante.

Le Musella laspiocarpa est à admirer au Jardin des plantes jusqu'au mois décembre. En entrant dans le parc, ce lotus d'or est situé sur la droite, juste avant l'entrée des serres.