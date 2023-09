[Photos]. Ils rénovent entièrement un corps de ferme pour en faire une salle de réception dans le Calvados

"Nous avons fait le tour pendant 45 minutes, et j'ai dit au marchand de bien 'c'est bon'. Il ne comprend pas, et regarde mon mari qui lui dit : 'c'est bon, sortez les papiers, on est tombé amoureux du lieu'", se remémore Sonia Benedetti. Cette Haute-Normande était à la recherche d'un lieu à transformer en salle de réception, et a trouvé son bonheur à Argences, il y a plus d'un an déjà.

Un lieu parfait

Issue avec son mari Rémy du monde du bâtiment, elle n'a pas eu de mal à se projeter, n'étant pas effrayée par l'état des bâtisses. "Ce qui m'a fait craquer, c'est cette charpente monumentale, sublime, datant sûrement du début du XIXe siècle. Elle est faite en orme, et est typique de ce qui se faisait dans la région", lance-t-elle des étoiles dans les yeux.

Autre point important : la présence d'un étang, de plus de 700 m2. "On l'a entretenu, curé, remis en l'état et approfondi, de façon à avoir de l'eau toute l'année", explique la propriétaire. Dès le début, elle rêvait de cette terrasse suspendue au-dessus de l'eau, et de ce jardin en fond, qui doit prendre forme dans les mois à venir, la terre ayant été tout juste retournée par un agriculteur.

La charpente, rénovée depuis, qui a charmé Sonia Benedetti.

Des travaux considérables

Mais rénover cette ancienne ferme cidricole représente un sacré chantier pour des particuliers. "Au début, on nous a pris pour des fous, heureusement nous sommes habitués à ce genre de choses", sourit Sonia Benedetti. Et il faut dire que les dimensions sont conséquentes. "Nous avons eu besoin de 44 000 tuiles pour faire la toiture, car le bâtiment fait 64 mètres de long, et 7 mètres de large, de quoi faire 600 m2 au sol. C'est aussi plus de 1 000 m2 de joint de façade". Et cela, sans compter la salle de séminaire déjà rénovée, et la maison où le couple souhaite prochainement déménager, qui aura bien besoin d'un coup de neuf.

C'est dans cette maison que Sonia et Rémy Benedetti espèrent prochainement vivre.

Le lieu doit accueillir des évènements à partir du printemps prochain. Mariage, baptême, anniversaire… En tout, il y a 150 places assises, et 220 debout, sans compter les couchages à l'étage. Un cadre idyllique, en conservant des aspects de l'époque, comme des ouvertures, des poutres ou ce morceau de pressoir, "pour que les gens retrouvent le charme d'antan, en conservant l'histoire du lieu". Coût de l'opération ? Plus d'un million d'euros, et déjà d'autres projets plein la tête. "Je dis souvent que ma femme a une idée par minute", conclut Rémy Benedetti.