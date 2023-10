Musique. Découvrez le nouveau titre de Daysy 

Elle s'appelle Daysy, elle est originaire de Caen dans le Calvados et a fait un carton avec ses hits “Du Like” et “La Donne”, elle revient sur le devant de la scène avec un nouveau hit qui s'intitule Panique Mondiale. A l'originie, Daysy était un duo, mais c'est maintenant seule que la chanteuse continue sa carrière. Léo, son binôme avec lequel elle a commencé n'est jamais bien loin, puisqu'il l'a accompagnée en Malaisie à Kuala Lumpur, là ou elle a écrit ses chansons et tourné son clip.

Découvrez "Panique mondiale", le nouveau titre de Daysy :