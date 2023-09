Hôpital privé Centre Manche. Les solutions du tribunal de commerce pour sauver le site de Coutances

La liquidation judiciaire n'aura pas lieu pour la clinique Henri Guillard de Coutances. Ainsi en a décidé le tribunal de commerce, mardi 26 septembre. Des solutions pour préserver ce site, mais aussi celui de Saint-Lô ont été trouvées.

A Coutances

Le Groupe AVEC, propriétaire de l'Hôpital privé Centre Manche et donc de la clinique Henri Guillard de Coutances ainsi que de celle de Saint-Lô, va apporter 330 000 €. Cette somme va permettre d'éponger la dette du site coutançais qui date d'un premier plan de redressement et de continuation de l'activité décidé en 2017. Une fois cette échéance réglée, il sera de nouveau possible de discuter avec l'Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) et trouver un échéancier pour solder la dette de 750 000 € du site de Coutances.

A Saint-Lô

Pour le site de Saint-Lô, une enquête est ouverte. Pendant deux mois, un juge enquêteur va déterminer si la clinique se redresse économiquement. Là aussi, il y a une dette à l'Urssaf de 750 000 €. Le site saint-lois gagne donc un sursis. La réponse sera apportée lors d'une prochaine audience en novembre.

Des élus soulagés

Jacky Bidot, le président de l'intercommunalité Coutances Mer et Bocage, est soulagé après cette décision. "On était très inquiet", assure-t-il. Avec d'autres élus du centre-Manche, il pousse à un partenariat entre l'hôpital public et l'hôpital privé. "Il va de soi qu'on a besoin des deux", estime l'élu. L'Hôpital privé Centre Manche assure 10 000 opérations sur ses deux sites manchois. Un afflux que ne pourraient pas encaisser l'hôpital Mémorial et son site de Coutances.

