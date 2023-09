Hôpital privé Centre Manche. Patrick Auffret, directeur : "On souhaite pouvoir continuer notre activité"

L'Hôpital privé du Centre Manche est dans une situation compliquée. Il passe devant le tribunal de commerce, lundi 26 septembre, pour une dette à l'Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) qui date de 2021 et 2022. Une manifestation de soutien à l'hôpital a lieu vendredi 22 septembre à Coutances. La structure médicale a le soutien des élus du territoire.

Les salariés de l'Hôpital privé du Centre Manche ont déjà manifesté, lundi 18 septembre, lors du conseil de Saint-Lô Agglo.

Le site de Coutances est visé mais s'il doit fermer, celui de Saint-Lô pourrait aussi être en danger. "Une décision de justice qui mettrait en péril un des établissements finirait rapidement par entraîner le deuxième et constituerait un désert médical. Tout le monde a envie de se préserver de cette situation", assure le directeur Patrick Auffret, le directeur de l'Hôpital privé du Centre Manche.

• Lire aussi. Saint-Lô. Hôpital privé Centre Manche : nouvelles inquiétudes sur l'avenir de la chirurgie à la clinique

Le directeur demande un échéancier à l'Urssaf pour sauver les cliniques. Il reste optimiste. Certaines dettes ont déjà été en partie apurées avec un projet de développement unique aux deux sites, comme la mise en place de services supports partagés comme la comptabilité ou l'informatique. De plus, Patrick Auffret a des projets pour l'avenir, notamment un partenariat avec les hôpitaux publics.

Patrick Auffret et un nécessaire partenariat avec la santé publique Impossible de lire le son.

Une réunion entre les hôpitaux publics et privés Une réunion entre les hôpitaux du centre-Manche, publics et privés, a eu lieu mercredi 20 septembre, avec les élus. Bernard Bensaid, le président du Groupe AVEC et propriétaire de l'Hôpital privé du Centre Manche, a assuré continuer les négociations avec l'Urssaf. La dette sociale est de 750 000 € par site, explique le groupe dans un communiqué. L'objet de la réunion était aussi de définir un projet médical global pour le centre Manche. "Le Groupe AVEC a aussi confirmé qu'il apportera, si nécessaire, un soutien financier de l'ordre de 250 000 à 300 000 € par site et par an pour assurer la pérennité des deux établissements", ajoute le communiqué. La communauté médicale se donne six mois pour définir le futur partenariat public privé, avec les engagements du public et du privé. "La priorité commune étant le service rendu aux patients", affirme le Groupe AVEC.

Les deux sites prennent en charge 10 000 patients par an et 300 séjours de convalescence. L'un des atouts de l'Hôpital privé Centre Manche est que deux disciplines sont uniquement accessibles à la clinique de Saint-Lô : l'urologie et l'ophtalmologie.