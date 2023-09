Manche. Clinique de Coutances menacée : une lettre ouverte rédigée par les dirigeants et les élus

De nouvelles inquiétudes planent sur l'hôpital privé du Centre Manche, propriétaire des cliniques de Coutances et Saint-Lô. Alors que la situation financière de la structure coutançaise portée par le groupe Avec a été examinée mardi 12 septembre devant le tribunal de commerce de Coutances, une lettre ouverte défendant cette structure sur son territoire a été envoyée la veille. La décision du tribunal sera rendue fin septembre.

Des dirigeants et des élus signent cette lettre

Cette lettre de défense a été rédigée et signée par les dirigeants de l'hôpital privé dont le PDG Bernard Bensaid, les députés Philippe Gosselin et Stéphane Travert, les maires de Saint-Lô Emmanuelle Lejeune et Coutances Jean-Dominique Bourdin, les présidents des intercommunalités Jacky Bidot et Fabrice Lemazurier, ou encore les docteurs Denis Pazero et Abde-Rahmène Azzouzi. Elle s'intitule "L'hôpital privé Centre Manche, un maillon sanitaire essentiel pour le territoire de santé centre-Manche".

La défense des deux cliniques

"Annuellement, 10 000 interventions sont réalisées sur les deux sites de l'hôpital privé Centre Manche", précise la lettre. "Chaque année, l'établissement de Saint-Lô accueille pas moins de 300 séjours de convalescence. Ces deux cliniques sont aujourd'hui les seules à offrir et à assurer les prises en charge en ophtalmologie et en urologie sur tout le territoire centre-Manche."

"Ce maillage du territoire est menacé"

Selon les dirigeants et les élus, ce maillage du territoire est aujourd'hui "menacé". Ils se défendent : "Du temps doit être accordé à l'Hôpital privé Centre Manche pour se restructurer, avec en ligne de mire la mise en place de l'unique partenariat public-privé du département de la Manche. Tout doit être mis en œuvre pour assurer une offre de soins solide et répondant aux attentes de la population." Le partenariat public/privé semble être la solution la "mieux adaptée", "même si elle n'est pas la plus facile à mettre en place" : "Toute autre décision viendrait hypothéquer l'avenir de l'ensemble du tissu sanitaire du centre-Manche."