Fécamp. "On ne s'y attendait pas du tout" : à peine ouvert, le restaurant cauchois Allouvi distingué par le Gault et Millau

"Une cuisine éthique et personnelle, à la fois contemporaine et régionale." C'est ainsi que le Gault et Millau, célèbre guide gastronomique, qualifie le travail de Pierre et Marie Piart, aux commandes d'Allouvi, à Fécamp. Ce restaurant ouvert en juin dernier au 23 quai de la Vicomté vient de décrocher une belle distinction : le trophée "Jeune Talent" Gault et Millau.

"On ne s'y attendait pas du tout, nous avons encore la tête à l'ouverture", réagissait Pierre Piart, quelques minutes après l'annonce, faite lors d'une cérémonie au Grand-Quevilly. Pour le couple, c'est "une fierté, car il y a beaucoup de travail derrière, c'est très encourageant".

Pierre Piart Impossible de lire le son.

Des notes originales

Chez Allouvi - un terme qui signifie "faim de loup" en patois cauchois - Marie, originaire de Fécamp, âgée de 28 ans, s'occupe des entrées et des desserts. Pierre, natif de Dieppe, âgé de 32 ans, se charge des plats. Le couple a fait ses classes à l'école Ferrandi de Paris, avant de travailler dans de grands restaurants de la capitale (Frédéric Simonin, Prince de Galles) puis au Havre, dans les cuisines du Margote et de Jean-Luc Tartarin.

Côté cuisine, il propose une "carte courte", renouvelée chaque mois, avec trois entrées, trois plats et trois desserts, "de saison, tous faits maison", précise Pierre Piart. En cette fin d'été, mirabelles et cocos de Paimpol se dégustent dans les assiettes. "On essaie d'apporter à chaque carte des notes originales, de faire découvrir aux clients des saveurs qu'ils ne connaissent pas forcément", poursuit le chef, qui a récemment relevé un aiglefin au poivre rouge de Dak Lak, "un poivre asiatique aux saveurs qui tirent sur l'acidité". Pierre Piart aime aussi valoriser certains mets parfois qualifiés, à tort, de moins nobles, comme le congre ou le paleron de bœuf.