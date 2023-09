Houlgate. Les lutteurs de la Team USA en préparation au Centre sportif de Normandie

Ce sont des colosses auxquels il vaut mieux ne pas se frotter. Les lutteurs de la Team USA sont actuellement à Houlgate, pour une mission bien spéciale. Depuis le samedi 9 septembre, ils investissent le Centre sportif de Normandie afin de se préparer aux championnats du monde, qui ont lieu à Belgrade, en Serbie, du samedi 16 au dimanche 24 septembre. Mais ce camp de base sert également de test, avant de revenir sur les lieux en 2024, à l'occasion des Jeux olympiques de Paris.

Un lieu qui répond à tous les critères

Quand on est la nation la plus titrée de l'histoire aux Jeux olympiques dans la discipline, on ne laisse rien au hasard. Ce choix de s'établir à Houlgate est motivé par bien des aspects. "Nous cherchions un endroit comme celui-ci, à la même altitude que Paris, avec une météo similaire, mais aussi près de l'eau", dévoile Terry Steiner, en charge de l'équipe féminine. Et il faut dire qu'entre la Normandie et les Américains, il existe un certain lien. "C'est quelque chose de spécial pour nous d'être sur les plages normandes, prêts à se battre. Les athlètes doivent s'emparer de cet esprit combatif avant la compétition", poursuit-il, alors qu'une escapade a été organisée sur la plage d'Omaha Beach quelques jours auparavant.

Mais ce n'est pas le seul argument. Il fallait être assez près de Paris, mais en même temps assez loin. "Nous sommes dans un endroit calme, loin du bruit. Nous allons pouvoir aller à la cérémonie d'ouverture puis revenir ici pour se préparer pendant une semaine, à l'écart des médias et de tout le reste", poursuit l'entraîneur.

Sans oublier évidemment la qualité des infrastructures. Pour Adeline Gray, vice-championne olympique à Tokyo, l'endroit est parfait. "Cela ressemble beaucoup à nos infrastructures aux États-Unis. Nous avons tout à proximité, on peut aller de notre chambre à la cafétéria, à la salle de soin ou à la salle de lutte à pied", se réjouit-elle. Et les gens du centre ont aussi gagné le cœur des athlètes. Cohlton Schultz, monstre aux 130 kg, s'est déjà fait une promesse. S'il gagne l'or olympique, ce qu'il vise, il reviendra à Houlgate montrer sa médaille à tout le monde.

Une nourriture qui plaît

Il faut croire que les chefs ont fait mouche. Les athlètes sont conquis par ce qu'ils mangent depuis quelques jours. Et ils le seront peut-être encore plus par les quelques cadeaux reçus, comprenant des spécialités locales. "Je suis dans la catégorie poids lourd, donc je n'ai pas de régime à faire, sourit Adeline Gray, six fois championne du monde. J'ai pu manger des choses que je connais, mais surtout des spécialités locales", conclut-elle. La cuisine française, l'ingrédient ultime pour une performance au top ?