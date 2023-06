[Photos] Houlgate. Le Centre sportif de Normandie prend forme : "C'est une fierté absolue"

Un complexe d'exception pour des sportifs d'exception. Ce jeudi 22 juin, était inauguré le bâtiment d'accueil du Centre sportif de Normandie implanté à Houlgate. De quoi boucler la phase deux des grands travaux financés par la Région Normandie, à hauteur de 50 millions d'euros. Au cœur des plus de 2 000 m2 d'espace, se bousculent espace restauration, grand amphithéâtre connecté, salles de formation et le pôle administration.

De nouveaux équipements en attente

Un pôle médico-sportif, un terrain beach sports couverts, l'agrandissement du dojo, un terrain en gazon hybride… La qualité des équipements à venir est concrète, et elle fera office de référence. "Le modèle que tout le monde connaît, c'est l'INSEP à Paris, et l'objectif est d'être à la même hauteur que cet équipement fleuron national", exige Aline Louisy-Louis, vice-présidente de la Région chargée du sport. Des sportifs de haut niveau viennent déjà s'entraîner et parfaire leur préparation sur le site, et les demandes devraient affluer. D'autant plus qu'une certaine échéance arrive : celles des Jeux olympiques de Paris, en 2024. "La délégation française de judo ainsi que celle de taekwondo vont établir domicile à Houlgate", assure fièrement Frédéric Thelier, le directeur du centre. Mais place aussi à l'international, avec "la délégation américaine de lutte".

Frédéric Thelier Impossible de lire le son.

Attirer de gros calibres

Dans l'avenir, l'ambition est que les grands clubs et sportifs normands fassent du Centre sportif de Normandie leur domicile pour se préparer, mais aussi d'attirer d'encore plus gros poissons. Sans que rien de concret ne soit signé pour le moment, de grands clubs français et européens de football sont évoqués. Et il faut dire que le site de Houlgate a des arguments pour les attirer. "On a la proximité parisienne, déjà. Le climat normand est important, les sportifs qui s'entraînent à haute intensité s'y retrouvent parfaitement. La qualité des équipements évidemment, et aussi le savoir-faire en termes de service : restauration et hébergement. Puis enfin nos extras, comme notre partenariat avec le CHU de Caen qui nous permet d'offrir de l'accompagnement et de la sécurisation physique", illustre Frédéric Thelier.

Les clubs et sportifs vont se bousculer pour obtenir une place au Centre sportif de Normandie, mais ce n'est pas un souci. "Mieux vaut devoir arbitrer que de manquer de sollicitations. Ce sera un vrai enjeu et parfois un crève-cœur de devoir choisir, nous serons victimes de notre succès !", s'amuse le directeur du site. "C'est une fierté absolue", conclut-il, alors qu'il s'attend également à développer le versant hôtellerie, tout comme l'aspect séminaire, en accueillant notamment des assemblées générales de différentes fédérations.