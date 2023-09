Le Havre. Dyslexie : apprendre à lire et à écrire avec de la pâte à modeler

Ginette Donnet, ancienne enseignante de français et habitante du Havre, Claudine Clergeat, une collègue de la région parisienne, viennent de sortir deux livres (éditions Jets d'Encre) pour aider les dyslexiques à lire et écrire : Dysorthographie : grammaire de base et Lecture pour tous : apprendre autrement. "Ces deux ouvrages sont les fruits de nos carrières enseignantes, explique Ginette Donnet, et de dix ans de pratique de la méthode Davis." Cette méthode vient des États-Unis. C'est un dyslexique autiste au QI de 160 qui a mis en place un mécanisme de lecture. Il s'agit de penser par des représentations mentales.

• Lire aussi. Innovation. Une start-up normande crée une lampe qui aide les dyslexiques à lire

Pâte à modeler

"En tant qu'enseignantes, nous connaissions les difficultés mais nous n'avions pas trouvé de solution pour les résoudre. La méthode Davis nous a permis de découvrir le fonctionnement de pensée des dyslexiques ou des personnes en difficulté de lecture." Elles partent du constat que les dyslexiques ont du mal à comprendre et mémoriser l'orthographe des mots abstraits. "Pour concrétiser ces mots, nous utilisons la pâte à modeler pour représenter leurs définitions et pour écrire les mots." Il s'agit de réaliser des images mentales pour un meilleur apprentissage. Les livres décrivent cette méthode Davis dans le détail. "Cela demande du temps. Pour améliorer son orthographe, il faut au moins 40 heures. Et peu importe l'âge."

• Lire aussi. Rouen. Contre les troubles DYS, une orthoptiste utilise la réalité virtuelle

Ginette Donnet sera présente le samedi 14 octobre à Dieppe pour la journée des Dys et le mardi 17 octobre lors de la semaine des Dys à Yvetot.