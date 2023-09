Évreux. Brûlures, lame dans le crâne : le propriétaire du chien torturé condamné à six mois de prison ferme

Un homme de 34 ans a été condamné à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Évreux lundi 11 septembre, pour sévices graves ou actes de cruauté envers son chien.

"Le prévenu est condamné à une peine de 24 mois de prison, dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire de trois ans, et effectuera sa peine de prison ferme sous bracelet électronique", a déclaré maître Patrice Grillon, avocat de l'association Stéphane Lamart qui s'était portée partie civile.

Le rottweiler d'un an et demi avait été retrouvé grièvement blessé le 23 juin dernier dans un bois proche de Fontaine-l'Abbé par un chauffeur de poids lourd. Une lame de sept centimètres était plantée entre ses yeux et son corps présentait des brûlures, laissant penser qu'il avait été attaché à une voiture puis traîné sur la route.

"J'entendais des voix. J'ai un traitement, j'ai entamé des soins", a déclaré le propriétaire de l'animal lors de l'audience de lundi. Ce dernier souffre de surdité et s'exprime avec difficulté. "L'homme peut être le pire ennemi de l'animal, Tyron a tiré le mauvais lot", avait dit la substitut du procureur d'Évreux Stéphanie Palpacuer. Le prévenu a "beaucoup menti dans ce dossier, selon le parquet. Il y a eu un premier coup de couteau à huître dans le crâne au niveau des sinus, un deuxième et le manche a cassé, il a ensuite été accroché avec sa laisse à la voiture pour le traîner, le but, c'était la souffrance de cet animal".

Père de trois enfants, le propriétaire est un chômeur au casier judiciaire vierge. Son avocate Isabelle Fichet Boyle évoque des "désordres psychologiques et psychiques connus" (il souffre du syndrome de Pendred, responsable d'une surdité et porte un appareil auditif). "Mon client reconnaît les faits et accepte la condamnation", a-t-elle conclu.

Le chien a été recueilli par la Fondation Bardot.

(avec AFP)