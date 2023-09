Fontaine-l'Abbé. Il avait torturé et brûlé son chien : un homme de 34 ans jugé à Évreux

Les faits s'étaient produits à la fin du mois de juin dernier : à Serquigny (Eure), un chauffeur de poids lourds avait retrouvé un rottweiler âgé d'un an dans un état de santé critique avec des traces de brûlure sur le corps et "une lame de sept centimètres plantée entre les deux yeux", retraçait la fondation Brigitte Bardot. Immédiatement conduit chez le vétérinaire, son pronostic vital avait été engagé mais l'animal avait survécu.

Le propriétaire du chien a été interpellé et placé en garde à vue. "L'individu de 34 ans a premièrement déclaré que son chien lui avait échappé lors d'une promenade avant de finalement avouer que pour le punir, il lui avait planté une lame de couteau à deux reprises dans le crâne, qu'il avait essayé de l'étrangler avec sa laisse puis l'avait attaché à la voiture et l'avait traîné sur la route, ce qui lui avait provoqué de grandes brûlures", détaille l'association Stéphane Lamart, qui a déposé une plainte pour sévices graves et actes de cruauté, et s'est constituée partie civile dans cette affaire.

L'homme sera jugé lundi 11 septembre au tribunal correctionnel d'Évreux.