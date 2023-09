Rouen. Olympisme, aides aux étudiants, nouveaux effectifs… L'université fait sa rentrée

Les étudiants entament leur deuxième semaine de rentrée après une première découverte des programmes, des campus et de la vie étudiante. L'université de Rouen Normandie compte ainsi 25 603 inscrits au 4 septembre, soit + 8,3 % par rapport à la même période l'an passé. Les inscriptions se poursuivent. L'institution compte également une centaine de postes supplémentaire d'enseignants-chercheurs et de personnel administratifs.

De nouvelles formations émergent, comme le Master II de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, dédié à la formation de responsable d'établissement d'enseignements artistiques. L'université a choisi également d'orienter cette rentrée sous le signe du sport, avec en ligne de mire l'organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Un centre de recherche dédié à l'olympisme

En effet, cet été, le Comité international olympique a validé la création du Cerouen, acronyme de Centre d'études et de recherches olympique de l'université de Rouen Normandie, prenant la forme d'un label. Il en existe une soixantaine dans le monde et il s'agit du deuxième du genre créé en France. L'inauguration est prévue courant octobre, lors de Fête de la science, en présence de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

L'objectif est évidemment de promouvoir les prochains Jeux à Paris mais aussi de mettre en avant les recherches de l'université de Rouen, déjà engagée dans le domaine. "Par exemple, en paralympisme, nous avons des chercheurs au laboratoire Cetaps qui ont un travail de recherche avec des athlètes en natation pour améliorer leur performance, explique le président de l'Université Laurent Yon. On a aussi un doctorant qui a soutenu sa thèse sur l'utilisation et le recensement des skateparks en France et comment cela s'inscrit dans le mouvement olympique." D'autres recherches sont en cours concernant aussi bien le marketing du sport que l'impact environnemental de la pratique sportive ou encore l'histoire de l'olympisme. "Cela revêt différentes disciplines qui sont présentes à l'université", conclut son président.

Aide aux étudiants

En plus du renouvellement des partenariats avec différentes associations de solidarité, l'université a fléché de nouvelles aides aux étudiants, dont 30 % sont dédiés cette année aux aides individuelles sur un budget total d'environ 200 000 euros, financé par la CVEC, la Contribution vie étudiante et de campus, et 300 000 euros de la Région, hors aide du CROUS Normandie donc. Des aides qui concernent aussi bien la recherche de logement, la distribution alimentaire, la distribution de matériels ou la santé mentale des étudiants.