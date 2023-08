Rentrée scolaire. Comment faire reprendre un rythme de sommeil à son enfant ? Réponse d'une spécialiste du CHU de Caen

Au sein du CHU de Caen, Anne-Sophie Diependaële diagnostique les troubles du sommeil des adultes et des enfants. En matière de sommeil, elle en connaît un rayon, et répond aux questions que vous pouvez vous poser à la veille de la rentrée scolaire.

Comment faire reprendre le rythme à son enfant ?

Le mieux déjà, c'est de s'y prendre à l'avance. Quinze jours avant au mieux, une semaine c'est bien, mais 48 heures avant ça ne suffit pas. Il faut habituer les enfants à se lever à heure fixe, l'horloge biologique se cale mieux avec l'heure du levé. Décalez leur rythme petit à petit, de quinze minutes tous les jours pour arriver à l'heure à laquelle ils se lèvent quand ils vont à l'école.

A quelle heure doit se coucher mon enfant ?

Cela dépend évidemment de son âge. Il n'y a pas une heure précise, mais les premières heures de la nuit sont très importantes. C'est à ce moment que le maximum de sommeil lent et profond est atteint, et là où l'enfant sécrète l'hormone de croissance. Il est donc conseillé de ne pas se coucher trop tard.

L'enfant peut avoir du mal à s'endormir tôt s'il n'est pas fatigué. Comment faire ?

Il faut reprendre un rituel de coucher avec les petites habitudes, comme la lecture d'une histoire… Ce qui va habituer notre horloge biologique, c'est la lumière, d'où l'importance de se réveiller à heure fixe. Se mettre à la lumière du soleil le matin nous cale, et cela permet d'être fatigué le soir de manières physiologique.

Il faut vraiment éviter de faire du sport deux heures avant le coucher, et privilégier des activités calmes. Autre recommandation : pas d'écrans deux heures avant de dormir. Les écrans ont la même longueur d'onde que la lumière du soleil. Or, ce qui règle notre horloge biologique, c'est la lumière du soleil. Si le cerveau voit ce qu'il pense être cette lumière du soleil, il n'a pas envie d'aller se coucher.

Pour les plus grands, avez-vous d'autres conseils ?

Là encore, avoir des petits rituels. On peut lire un livre, mais plus longtemps par exemple. Il existe aussi des méthodes de sophrologie ou de relaxation, à retrouver sur YouTube de manière gratuite. Par contre on ne regarde pas l'écran, mais on écoute !

Comment convaincre mon enfant d'aller plus tôt au lit alors qu'il est encore en vacances ?

Le sommeil passe par l'éducation, ce doit être quelque chose de positif. Il faut faire prendre conscience à l'enfant que quand il dort, il grandit, son cerveau apprend… Si on punit l'enfant en lui disant "si tu n'es pas sage tu vas aller au lit plus tôt", ce n'est pas bon. On ne doit jamais punir avec du sommeil, ça doit toujours rester positif.