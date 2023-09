Calvados. Collision entre une ambulance et un tracteur : un mort et trois blessés graves

Un drame sur les routes du Calvados. À Isigny-sur-Mer, plus précisément à hauteur de l'ancienne commune Les Oubeaux, un tracteur et une ambulance privée sont entrés en collision. L'accident a eu lieu vers 15 h 30 ce jeudi 7 septembre, et a coûté la vie à une personne.

Une femme, âgée de 80 ans, est morte à la suite du choc. Un homme de 81 ans a quant à lui été pris en charge par l'hélicoptère de la Sécurité civile afin d'être acheminé de toute urgence au CHU de Caen. Deux autres hommes ont eux aussi été blessés dans l'impact. Âgés de 45 et 58 ans, ils ont été évacués vers l'hôpital de Bayeux, plus proche.

Le conducteur du tracteur, lui, est indemne. Ce sont au total 17 sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur les lieux.