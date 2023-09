Près de L'Aigle. Les hôpitaux de l'Orne s'unissent à nouveau pour un job dating commun

Après une première édition convaincante en juin, un deuxième job dating inter-hôpitaux se prépare. Le groupement hospitalier Orne Perche, qui compte les hôpitaux d'Alençon (Chicam et CPO), de L'Aigle, Sées, Mortagne-au-Perche et Bellême, organise une soirée attractivité ce jeudi 7 septembre, à la salle Do Rai Mi dans la commune de Rai, près de L'Aigle.

Les personnes présentes pourront découvrir les opportunités de carrière au sein des hôpitaux du département, sur plus de 150 métiers différents. Le but de l'initiative est de pourvoir les besoins des centres hospitaliers, en particulier dans le domaine médical. Le 20 juin dernier, lors de la première édition, 127 CV ont été déposés à l'issue de la journée.

Pratique. Toutes les offres d'emploi des établissements sont disponibles sur ght-ops.fr.