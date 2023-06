Orne. Cent emplois à pourvoir dans les hôpitaux d'Alençon et du Perche

C'était une première mardi 20 juin. Un job dating était organisé à Alençon, par tous les hôpitaux du groupement Orne/Perche, d'Alençon (CHICAM et CPO) à L'Aigle en passant par Mortagne, Sées, et Bellême, avec une centaine d'emplois d'infirmiers ou aides-soignants à pourvoir, mais aussi "des emplois dans les secteurs du nettoyage, de la restauration, de la logistique, de l'informatique, des services techniques et administratifs", détaille Christophe Mazin, le directeur du groupement hospitalier.

Ecoutez ici Christophe Mazin: Impossible de lire le son.

Dès 10 heures, des candidats étaient présents, venus pour échanger avec le personnel hospitalier dans l'espoir de trouver un emploi davantage qualitatif que celui qu'ils occupent actuellement dans le domaine de la santé. Mais d'autres personnes recherchaient du travail dans le secteur de la cuisine, ou dans celui du ménage. Des entretiens en visioconférence étaient également possibles pour les éventuels candidats les plus éloignés.

Ecoutez ici quelques-un des candidats: Impossible de lire le son.

Un prochain job dating est déjà programmé : ce sera début septembre, à L'Aigle. Le groupement hospitalier travaille également à mettre davantage en évidence toutes ses offres d'emploi, sur Internet.