Loisirs. Un défilé intergénérationnel organisé dans la Baie du Mont Saint-Michel

L'association Futur Collective nous invite lors d'une nouvelle aventure humaine au Mont Saint-Michel avec le prochain défilé intergénérationnel et inclusif de la marque Granvillaise, AMOUR COLLECTIVE. L'événement, dont Tendance Ouest est partenaire, a lieu vendredi 8 et samedi 9 septembre.

Depuis la création de sa marque sociale et écoresponsable de vêtements et accessoires, AMOUR COLLECTIVE prône le lien entre les générations, la mixité des genres, l'estime de soi et met en lumière les histoires de chacun à travers différentes actions sociales et artistiques. C'est ce que nous explique Cassandre Lemeilleur, créatrice et styliste de la marque. Une créatrice qui utilise du tissu recyclé pour chacune de ses créations.

Au printemps dernier, des "Castings Bienveillants" ont été organisés dans la Manche afin de dénicher les 200 mannequins qui participeront à l'événement vendredi 8 et samedi 9 septembre.

Cassandre Lemeilleur, la créatrice de la marque, nous explique les valeurs de la marque mais aussi ce qu'il va se passer sur le barrage du Mont Saint-Michel ce week-end :

Cassandre Lemeilleur créatrice d'AMOUR COLLECTIVE Impossible de lire le son.

Pratique. Vendredi 8 et samedi 9 septembre, à 19h30sur le barrage du Mont Saint-Michel. Billet : 5 €