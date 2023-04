Manche. Un casting dans un Ehpad pour un défilé de mode

Il n'y a pas d'âge pour défiler sur les podiums de mode. C'est ce que souhaite mettre en avant la marque Amour Collective, installée à Granville. La créatrice, Constance Lemeilleur, est en train de préparer un grand défilé au Mont Saint-Michel, les 8 et 9 septembre prochains. Sur le podium, 200 personnes vont présenter des vêtements faits avec des tissus de seconde main et recyclés.

Un casting en Ehpad

Pour trouver ces mannequins, dont la moitié auront plus de 65 ans, l'équipe d'Amour Collective et celle de l'association Futur Collective, qui prépare plus particulièrement cet événement pour la marque, vont aller dans différents établissements accueillant des personnes âgées. La première rencontre a eu lieu à l'Ehpad Le Manoir de Coutances, mardi 18 avril. Des castings, ouverts à tous, vont avoir lieu à Villedieu, Avranches, Carentan, Granville et Saint-Lô.

Une dizaine de résidents sont présents. "Alors voilà, on ne sait pas pourquoi on vient, c'est pour un casting", rit Denise Lejolivet. Pour convaincre, c'est Nathalie Lemeilleur, la mère de la créatrice, qui argumente. "Vous verrez que c'est tout à fait possible de participer et vous êtes largement en capacité de le faire. Vous avez toute votre place dans ce projet", assure-t-elle aux pensionnaires. "Faire des vêtements portés par des gens longilignes, ça n'intéressait pas la créatrice. Et puis, elle écrit ses défilés par rapport à l'histoire de vie des gens", développe-t-elle. C'est pour cela qu'elle a besoin de "vraies gens". La marque veut être écoresponsable et inclusive.

Une dizaine de résidents de l'Ehpad Le Manoir de Coutances ont écouté les membres de la marque Amour Collective présenter le défilé intergénérationnel 2023, qui aura lieu au Mont Saint-Michel.

Dans le public, certains sont tout de suite partants, comment Bernard Herman, 92 ans. "Ça peut faire un petit peu d'animation en plus, parce qu'on est toujours à la recherche de ce qu'on peut faire pour s'occuper", affirme-t-il. Et de révéler : "J'ai toujours été partant. Quand j'ai fait mon service militaire en 1952 à Nancy, j'allais souvent au théâtre parce qu'on demandait des figurants." Certains participants sont plus réticents. Pourtant, pour Anita Duval, animatrice à l'Ehphad, il y a plusieurs intérêts à participer. "C'est pour leur redonner une estime d'elles-mêmes. Souvent, elles se dévalorisent. Elles ont l'impression que ce qu'elles ont fait n'était pas intéressant, alors qu'elles sont pleines de valeurs", assure-t-elle. C'est aussi une aubaine pour rencontrer du monde et sortir du quotidien.

Pour la marque, le défilé n'est qu'un aboutissement. Ce qui compte, c'est la rencontre avec les mannequins et le travail fait avec eux.