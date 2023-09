Bihorel. Psyconnect, une association qui rend la psychothérapie accessible à tous

"Psyconnect a été créée en novembre 2021. Le but est de permettre à tout le monde de pouvoir rencontrer un professionnel de l'écoute", affirme Nadia Ozenga, docteur en psychologie et présidente de l'association Psyconnect. Début août, elle s'est installée avec d'autres à Bihorel. Depuis, tous ceux qui souhaitent découvrir la psychologie sont les bienvenus.

Démocratiser la psychologie et la rendre accessible à tous

Selon la professionnelle, Psyconnect, vise à "démocratiser les représentations qu'on a sur le métier des psychologues pour faire comprendre aussi qu'on peut les rencontrer pour tous les problèmes du quotidien". La première séance est gratuite pour permettre à tous de découvrir en quoi consistent des séances avec un psychologue. "On est un tremplin, ce n'est pas une thérapie longue", précise Nadia Ozenga.

Un forfait de 5 séances pour 30 euros est proposé pour ceux qui en ressentent le besoin. "Ce sont des petites thérapies pour permettre à tous de se confier et se sentir plus léger". En effet, "on peut rencontrer un psychologue pour les faits du quotidien que ce soit un manque de sommeil, d'appétit, de stress ou de déprime", poursuit-elle.

Des professionnels à l'écoute

Aux côtés de la présidente de l'association Psyconnect, Marie-Anne-Beda, elle aussi psychologue est trésorière adjointe. "En tant que psychologue depuis des années, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait de plus en plus de besoin de la part de personnes en difficulté psychique".

Et l'aspect qui correspondait d'autant plus à ses valeurs, concernait le prix. "On le sait, la séance de suivi thérapeutique a un coût, tandis que là, c'est quelque chose qui est ouvert à monsieur et madame Tout-le-monde au vu du forfait proposé". En effet, les prix peuvent varier de 50 à 75 euros voire plus pour des suivis individuels.

Dans l'association, Anne Soubrier intervient elle aussi en tant que psychologue. Et ce n'est pas par hasard qu'elle s'y est investie. "Par rapport à d'autres, je travaille auprès de plusieurs associations humanitaires comme Médecins du Monde. J'ai trouvé l'idée de Psyconnect géniale", raconte-t-elle.

Les modalités

Coup de blues, stress, fatigue passagère, morale en baisse… Plusieurs facteurs du quotidien peuvent influer sur l'état mental des individus. Et justement, pour parler de ces maux avec des mots, l'association Psyconnect est ouverte à tous sans rendez-vous. Des permanences sont proposées le lundi après-midi, le mardi après-midi, le mercredi matin et le jeudi après-midi.

À noter aussi qu'un coach de vie interviendra le mercredi après-midi à partir d'octobre. Plus d'informations à l'adresse psyconnect76@gmail.com ou par téléphone au 06 62 02 92 72.

Pratique. Psyconnect, 5 avenue des Hauts-Grigneux (immeuble Mach 5) à Bihorel.