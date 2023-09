Rouen. Un uniforme normand à l'école ? "Je crois que je trouverais le projet cool", réagit le créateur de mode Smaïn Boutamtam

"Je suis partagé", lance d'emblée Smaïn Boutamtam, créateur de mode installé au Petit-Quevilly, près de Rouen, sur le débat actuel de l'uniforme à l'école. Celui qui conçoit notamment les robes pour Miss Normandie confie qu'il a "toujours trouvé ça classe" et "élégant". Il évoque aussi, comme beaucoup dans ce débat, un moyen probable de "réduire les discriminations".

Mais le styliste voit aussi dans le vêtement et dans la mode un moyen d'affirmer son identité. "Surtout au collège, quand on cherche à se construire. Moi, j'étais un peu rebelle et mon style m'a permis de m'affirmer", indique-t-il.

"Un truc à la Harry Potter, avec les couleurs de la Normandie"

Et quand on lui demande à quoi pourrait ressembler un uniforme dans un établissement scolaire normand, Smaïn Boutamtam imagine quelque chose "à la Harry Potter, avec des couleurs normandes, c'est-à-dire le jaune, le doré ou le rouge". Ou plus simple, à base de noir ou de bleu marine, "pour pas que ça se salisse trop vite, avec des écussons ou des broches normandes".

Et selon Smaïn, un uniforme ou une tenue unique n'empêche pas la personnalisation. "Il y a toujours une manière de contourner un peu le règlement, en raccourcissant ou allongeant les jupes, si ce sont des jupes, ou la hauteur de l'ourlet du pantalon. On peut aussi imaginer un pin's ou quelque chose à ajouter sur la tenue."

En tout cas, le couturier s'amuse de l'idée d'une expérimentation à venir. Et pourrait même en imaginer sa version. "Je crois que je trouverais le projet assez cool et je trouverais ça passionnant. Donc pourquoi pas", lâche-t-il dans un sourire.