Télévision. Durel, vainqueur de The Voice Kids, jouera dans une série américaine !

Durel, 14 ans, a participé cette année 2023 à la 9e saison de The Voice Kids. Il était dans l'équipe de Slimane, qui faisait sa première participation en tant que membre du jury, et Durel lui a donc permis de gagner l'émission.

En octobre, Durel sera de retour dans le rôle de Tao, dans la comédie musicale des Mystérieuses cités d'or, au théâtre des variétés à Paris.

Mais avant cela, le 10 septembre aux États-Unis, il y aura la diffusion du spin-off de The Walking Dead. On y suivra les aventures de Daryl Dixon avant The Walking Dead, et l'action se déroule en France. Une partie du tournage a d'ailleurs eu lieu au Mont Saint-Michel.

Durel a participé au tournage et aura un rôle dans la série. C'est déjà son 3e tournage en tant que comédien.