Télévision. Découvrez les premiers pas d'acteur de Calogero

Le téléfilm Respire sera proposé la semaine prochaine sur M6. Pour traiter du thème du harcèlement scolaire, deux chanteurs ont été castés: Calogero, qu'on ne présente plus, en tant que Raphaël, le professeur, et Charlie Loiselier, finaliste de "The Voice Kids" saison 1, pour le rôle de l'élève Tessa.

Ce téléfilm est inspiré du livre Frôler les murs, de la chanteuse Tessae.

"Est-ce que tu as déjà chanté en public ?" 🎤

Quand Tessa reprend "Un jour je marierai un ange" de @iamdonmcqueen, c'est frissons garantis 🥰#Respire avec Charlie Loiselier et @calogerofficiel, mardi 12 septembre à 21.10 sur M6 ! pic.twitter.com/OaD9ZnryYk — M6 (@M6) August 28, 2023

Pour voir l'intégralité, rendez-vous mardi 12 septembre sur M6 à 21h10.

Pour retrouver Calogero dans les bacs, écoutez l'album Cœur parapluie d'Hoshi, sorti vendredi 1er septembre où il interprète un duo.

Son propre album A.M.O.U.R sortira, lui, ce vendredi 8 septembre. Vous avez découvert Le hall des départs, extrait de cet album, avec Tendance Ouest.