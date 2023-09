Caen Handball. Les Vikings veulent "faire aussi bien que la saison dernière"

Le Caen Handball entame un nouvel exercice ce vendredi 8 septembre, à Massy, dans le cadre de la première journée de Proligue. Après avoir terminé une préparation de six semaines conclue par l'inauguration du Palais des sports de Caen la Mer en Coupe de France et une défaite face à Dijon en Coupe de France, c'est bien cette semaine que les Vikings entrent dans le vif du sujet.

22 ans de moyenne d'âge

"Nous sommes fidèles à notre philosophie car, depuis deux ans, nous nous efforçons de rajeunir l'équipe. Nous avons entamé ce vaste chantier l'année dernière, qui a été bénéfique", explique Roch Bedos, l'entraîneur caennais. Et de fait, Jordan Allais, l'historique pivot, est bien le plus vieux de l'effectif, du haut de ses 30 ans. Valter Soares, âgé de 25 ans, a été la dernière recrue officiellement annoncée. Il complète le trio de pivots aux côtés de Sacha Mantz, 20 ans, international U21. Quant à Jean-Emmanuel Kouassi, 24 ans, il est le nouveau gardien, ayant laissé une forte impression chez les supporters caennais lors de son passage avec Strasbourg la saison dernière. Louis Tournellec, élu meilleur arrière droit de la dernière saison de Proligue, âgé de 22 ans, formera une paire redoutable avec Emilien Deschamps. Enfin, Nadav Cohen, 21 ans, en provenance directe de Lübeck-Schwartau en D2 allemande, représente un pari audacieux qui aura la lourde tâche de faire oublier Yannis Mancelle, parti pour Dijon. Afin de faire jouer ensemble les recrues et les plus anciens, il n'y a pas de recette miracle pour le coach. "On aura besoin de matchs de référence. Nous sommes une jeune équipe, un peu inexpérimentée mais talentueuse. Nous allons devoir travailler dans les semaines à venir. Ce qui est important, c'est de créer une histoire commune."

Une ambition affichée

L'objectif est clairement annoncé pour ce nouvel exercice. "On veut faire aussi bien que la saison dernière. Je pense qu'on a une équipe plus forte, mais ça va être plus dur d'être dans les six", précise Thomas Lamora, le président du club. Pour rappel, la saison dernière, Caen avait terminé 6e, dernière place qualificative pour les play-offs. Avec un effectif prometteur ainsi que des objectifs ambitieux, la saison promet d'être mémorable pour les Vikings. Le prochain match à domicile est prévu le 15 septembre contre Pontault-Combault.