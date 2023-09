Formule 1 (Grand Prix d'Italie). Un record pour Verstappen, un cauchemar pour les Normands sur Alpine

Le week-end est définitivement à oublier pour Alpine et ses pilotes normands.

On n'attendait pas les Alpine très compétitives dans le temple de la vitesse, sur le circuit de Monza pour le Grand prix d'Italie. Mais pas forcément pour autant à ces places. Le pilote d'Évreux, Esteban Ocon, a été contraint à l'abandon. Le pilote de Bois-Guillaume près de Rouen, Pierre Gasly, sur le podium une semaine plus tôt, termine 15e. "Il va falloir comprendre comment on peut perdre autant de performance d'un week-end à l'autre", a-t-il réagi visiblement déçu au micro de Canal +, lui qui a remporté sa seule victoire en F1 sur ce même Grand prix.

Max Verstappen dans l'histoire

Devant, Max Verstappen, le pilote néerlandais, continue d'écrire sa légende et celle de son écurie Red Bull. Il signe une dixième victoire consécutive en Grand Prix, ce qui est tout simplement unique dans l'histoire de ce sport.

Il devance son coéquipier Sergio Perez et les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc.