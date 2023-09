Rouen. Comment s'habiller pour la rentrée ? La question au cœur d'une exposition au Munaé

568 307 écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée en Normandie, lundi 4 septembre. Avec une question en tête. Comment s'habiller ?

Question qui n'est pas aussi anodine qu'elle semble l'être. Elle est même au cœur d'une exposition du Musée national de l'éducation (Munaé) à Rouen, qui propose dans S'habiller pour l'école d'explorer le rapport qu'entretient l'école avec le vêtement depuis les années 1880 jusqu'à nos jours. Plus de 250 objets y sont présentés, des vêtements bien sûr, mais aussi des archives photos ou autres documents patrimoniaux.

La mode toujours présente à l'école

"C'est un sujet très large, l'expo est en préparation depuis 2017, décrit Éléonore Belin, chargée des expositions temporaires au Munaé. L'idée est de voir en quoi le vêtement est un sujet et un objet, à la fois très intime puisqu'en rapport avec notre corps, et très social puisqu'on est dans une sphère publique."

En trois parties, l'exposition explore notamment la place du vêtement dans la vie des élèves et le rôle de la mode. "Elle a une place prépondérante à l'école dès la primaire. Les enfants se construisent et construisent un groupe. Et le vêtement y participe."

La question de la réglementation, historiquement toujours très floue, permet aussi de comprendre les polémiques très contemporaines autour du crop top ou de l'abaya. Ces questions liées à la laïcité, au genre, à l'uniforme ou à l'apprentissage par le vêtement sont aussi traitées.

L'exposition est à voir jusqu'au 31 mars au Musée national de l'éducation de Rouen, au 185 rue Eau-de-Robec.