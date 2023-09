Rouen. C'est déjà la rentrée pour les ateliers enfants au musée des Beaux-Arts

Encadrés par des plasticiens médiateurs culturels, ces ateliers organisés les mercredis ou samedis au musée des Beaux-Arts de Rouen tout au long de l'année scolaire permettent de découvrir les collections du musée et de se familiariser avec des techniques variées : modelage, aquarelle, pastel. Ces animations s'organisent en deux temps : après une heure de visite thématique du musée, les enfants sont invités à créer en atelier une œuvre sur ce thème. Les ateliers proposent des thématiques en lien avec l'actualité du musée, notamment un focus sur le Japon et sur Raoul Dufy cette année. Ils explorent aussi des thématiques bien plus générales comme la nature morte, le portrait, le paysage ou la représentation des animaux. Spécialement adaptés à quatre tranches d'âge, destinés à des enfants de 4 à 16 ans, ces ateliers de pratiques artistiques visent à développer la motricité fine et encourager leur créativité.

Pratique. Inscriptions au MBA de Rouen mercredi 6 septembre de 14 à 16 heures 80 € pour 14 ateliers.