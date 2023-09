Caen. Tram, transport à la demande… Les nouveautés Twisto à la rentrée

Qui dit rentrée, dit nouveaux aménagements sur le réseau de transports caennais. Joël Bruneau, président de Caen la Mer et Nicolas Joyau, vice-président aux mobilités de Caen la Mer ont présenté les changements à venir sur le réseau Twisto.

Plus de fréquence sur la ligne T2

Bonne nouvelle pour les étudiants, la ligne de tramway T2, qui relie les stations de la Gare, de l'Université et du Campus 2, voit sa fréquence augmentée à 8 minutes, au lieu de 10 minutes, pendant les heures de pointe, offrant ainsi une meilleure fluidité pour les 10 500 voyages journaliers.

Changement de parcours pour la navette gratuite

La navette gratuite voit quant à elle une évolution de son parcours. Elle part désormais du nouveau Palais des sports de Caen la Mer afin d'offrir une solution de transports en commun supplémentaire pour accéder à ce nouvel écrin. En conséquence, les arrêts Prairies et Parc Expo ne seront plus desservis.

Extension du service Twisto Flex

Avec plus de 50 000 utilisateurs en moins d'un an, Twisto Flex, une solution de transport à la demande, a connu un grand succès dans l'ouest de la communauté urbaine. Avec une fréquentation du réseau dans la zone de Thue et Mue multiplié par cinq depuis son lancement, le réseau de transports a décidé de s'étendre vers le sud de l'agglomération. Les communes de Bourguébus, Castine-en-Plaine, Grentheville, Ifs (Ifs bras et la zone d'activités Object'Ifs Sud), Mondeville (Centre Commercial), Le Castelet et Soliers bénéficient désormais de ce service.

Les itinéraires aménagés

Twisto continue d'évoluer en modifiant et en créant de nouvelles lignes pour mieux desservir les communautés locales et s'adapter aux 90 000 clients qui utilisent le réseau chaque jour. La ligne 10 de bus dessert désormais le quartier Terre d'Avenir à Blainville-sur-Orne, tandis que la ligne 11 dessert les nouveaux quartiers Jardin Clopée à Giberville et Lazzaro à Colombelles.

Deux nouveaux vélopark

Pour les amateurs de vélo, deux nouveaux vélopark seront inaugurés à l'automne. Le premier, situé à la gare/rives de l'Orne, proposera 105 places de stationnement, tandis que le second, entre le Zénith et le Palais des sports, offrira 154 places. Ce service permet de stationner votre vélo, à l'abri, en toute sécurité. Les abonnements journaliers seront disponibles pour seulement 1 €, et les abonnements annuels à 20 €. Le réseau disposera désormais de 299 places au lieu de 58 auparavant.

À noter que les tarifs ne changent pas. Le ticket unitaire valable une heure coûte 1,60 €.