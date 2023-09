Bonne table à Rouen. La Sicile dans l'assiette chez MyArancini

MyArancini, c'est la toute nouvelle adresse gourmande du centre-ville de Rouen. Son nom fait référence à la spécialité phare de la Sicile, l'arancini. Dès l'entrée du restaurant, on découvre une petite salle où deux tables hautes et un comptoir en bois ont été installés. La décoration est simple : quelques plantes et un tableau d'un paysage sicilien. À la carte, on retrouve comme plat principal ces fameux arancinis, mais en version street food, à manger sur le pouce comme en Italie. Ce sont des boules de risotto farcies d'une garniture puis panées avec une chapelure dorée pour une texture croustillante.

De la gourmandise dans l'assiette

Au menu, cinq variantes d'arancinis sont proposées : à la bolognaise, au fromage, au poulet curry, au saumon ou en version végétarienne chèvre épinard. Quatre formules sont adaptées selon la faim de chacun, avec une boisson au choix. Le menu S propose un arancini, le M propose deux pièces, le L trois et la version XL propose quatre pièces, pour les gros mangeurs. Lors de ma venue, sur les conseils de Kevin Gillot, l'un des trois créateurs de MyArancini, j'ai choisi l'option M, avec un arancini au saumon servi avec une crème fraîche à l'aneth et un autre au poulet curry. Connaissant déjà la spécialité, j'étais curieuse de découvrir leurs recettes, et je n'ai pas été déçue avec cette fusion Italie France. La panure apporte du croustillant sans alourdir le tout. J'ai ensuite poursuivi mon repas avec un nouveau dessert à la carte, une mousse au chocolat maison. Un classique, mais lui aussi bien réalisé.

Kevin Gillot, Marion Duval et Kevin Lemeasle sont les dirigeants. "L'idée est venue d'un voyage en Sicile il y a deux ans", raconte Kevin Gillot, le fils de Benoît Gillot, gérant de La table de Benoît. N'en trouvant pas à Rouen à leur retour, ils ont créé leur propre restaurant d'arancinis en juillet dernier. Une belle découverte !

Pratique. 66 rue de la République à Rouen. Ouvert le midi et le soir du lundi au samedi et uniquement le soir le jeudi.