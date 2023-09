Seine-Maritime. Les meilleures salles d'escape game "horreur" 

Paranormal district - Dark game a ouvert ses portes en février 2023. Son succès ne se dément pas : cet escape game se situe au 948 rue de la Liberté à Barentin, à quelques pas de l'enseigne Boulanger. Il se compose de quatre salles "uniques, pour vous faire hurler de terreur !". Ouvert du mardi au dimanche, il est toutefois déconseillé au moins de 12 ans.

Au numéro 32 de la place Saint-Marc à Rouen, Team Break est un autre escape game donnant lui aussi des frissons. Un virus se propage dans toute la ville, votre équipe doit pénétrer dans le laboratoire expérimental d'Olga pour reconstituer l'antidote. Il vous reste seulement une heure, soit 60 minutes, avant que l'épidémie ne devienne incontrôlable. Dans ce jeu de zombie, l'objectif est de ne pas attraper le virus.

L'histoire de Get out, situé au 15 rue Jacques-Lelieur à Rouen, est tout autre. Le dragon Kilgharrah a été capturé et endormi par Merlin il y a bien longtemps. Mais le sort qui le maintient dans un profond sommeil est sur le point de se rompre. Vous seuls, descendants de Merlin, pouvez éviter une tragédie annoncée.