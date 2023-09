Caen. Trois spectacles à ne pas manquer cette année

L'humoriste normand se produira au Théâtre à l'Ouest le 15 novembre.C'est alors l'occasion de découvrir son spectacle Grandira plus tard.

Avec Grandira plus tard, l'humoriste Edouard Deloignon, vous propose un spectacle plein d'humour et de tendresse. Le comédien s'appuie sur sa jeunesse en Normandie - il est né à Rouen - et revient sur ses premières expériences professionnelles et ses premiers pas sur scène.