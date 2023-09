Caen. S'initier à la méditation ou la sophrologie au centre d'animation La Prairie

Le centre d'animation La Prairie à Caen propose de multiples manières de passer un moment de bien-être. Notamment des cours de méditation de pleine conscience avec différentes techniques de relaxation et d'auto-massages de points d'acupuncture. Cette activité a lieu le lundi de 12 h 20 à 13 h 20. La Prairie organise également, le jeudi de 18 heures à 19 h 30, des séances pour s'essayer à la sophrologie et la relaxation. La méthode est basée sur la détente musculaire, la respiration et la concentration. La sophrologie permet de se reconnecter avec son corps et ses émotions.

Pratique. Centre d'animation La Prairie, 11 avenue Albert Sorel. Infos : 02 31 85 25 16.