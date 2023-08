Mémoire. 81 ans après, Dieppe se souvient du raid anglo-canadien

C'était il y a 81 ans, le 19 août 1942. L'opération Jubilee était menée sur la plage de Dieppe et sur sept plages alentour. Comme une grande répétition générale ou un test de ce que pourrait être un débarquement allié sur les plages occupées, il s'agissait à l'époque d'une très vaste opération combinée terre, air et marine. Mais l'opération s'est soldée par un bain de sang. Bilan : 1 200 tuées, dont 913 Canadiens, 1 600 blessées et plus de 2 000 prisonniers. "De très nombreux enseignements ont été tirés de cette opération", tempère Marcel Diologent, cofondateur du Mémorial du 19 août 42 à Dieppe. Manque de renseignements, de préparation, de communication entre les unités… Les raisons de l'échec sont multiples.

L'opération a aussi permis de constater qu'il était quasi impossible de débarquer efficacement des chars sur des plages de galets. "Les chenillettes n'ont pas tenu le coup et les canons qui étaient sur les falaises les avaient en ligne de mire, explique le spécialiste. C'était le baptême du feu du Churchill, avec un blindage efficace mais la fragilité venait des chenilles. Les galets se bourraient dedans et ensuite, elles lâchaient."

Deux jours de commémorations

Comme chaque année, la Ville de Dieppe organise des commémorations pour se souvenir de l'opération Jubilee. Dès vendredi 18 août, une veillée des autorités et des associations de mémoire est organisé au cimetière militaire des Canadiens, Les Vertus.

Le samedi 19 août, une cérémonie civile et un office religieux sont organisés à 9 h 30 dans ce même cimetière canadien avant à 12 heures, la cérémonie du 19 août 1942, square du Canada. Les communes voisines et les associations organisent aussi leurs propres cérémonies. Le programme complet est à retrouver ici.