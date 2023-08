Normandie. Fin des travaux de la SNCF à Mantes-la-Jolie : l'itinéraire classique vers Paris de retour

Bonne nouvelle pour les usagers de la SNCF. Après cinq semaines de chantier, les travaux à hauteur de la gare de Mantes-la-Jolie dans le cadre du projet EOLE se sont terminés lundi 14 août. Ces opérations ont obligé les trains entre Paris et la Normandie à emprunter un itinéraire alternatif tout l'été, rallongeant le temps de trajet des voyageurs. Les TER circulent désormais comme avant depuis ce lundi 14 août.

"Les principales opérations prévues sur le site ont été réalisées, dont le renouvellement de voies au niveau de Mantes-Station", indique la SNCF. Le patron du rail français se félicite de la gestion des travaux, qui n'ont pas eu d'impact selon lui sur la qualité de service durant ces cinq semaines. En effet, la ponctualité au terminus sur le mois de juillet 2023 est plus élevée de 2 % par rapport à l'été dernier (93,2 % contre 91,2 % en 2022).

Vigilance accrue sur la végétation

La météo fait également l'objet d'une vigilance importante de la part de la SNCF. Les pluies ont marqué l'été et ont favorisé la pousse de la végétation au-delà des normales de saison. Par conséquent, "un plan d'action a été mis en place pour renforcer les opérations de maîtrise de la végétation et assurer la continuité des circulations ferroviaires en toute sécurité".

Des opérations de débroussaillage ont d'ores et déjà eu lieu sur les axes Paris-Cherbourg, Paris-Le Havre, Serquigny-Oissel, Mézidon-Le Mans et Motteville-Saint-Valéry. Elles se poursuivront dans les prochaines semaines sur ces mêmes axes et sur les lignes Motteville-Montérolier, Lisieux-Trouville, Caen-Rennes et Argentan-Granville.