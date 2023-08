Route. RD925 : les travaux du giratoire d'Auberville et Sausseuzemare débutent enfin

Après des mois de retard, les travaux du giratoire de la RD925, devant desservir Auberville-la-Renault et Sausseuzemare-en-Caux, doivent débuter durant la semaine du 15 août (sous réserve des conditions météo).

L'aménagement de ce carrefour a été voté par le département de Seine-Maritime en juin 2018. Il a été rendu nécessaire au vu de la fréquentation importante de l'axe : 11 200 véhicules par jour dont 440 poids lourds.

Un giratoire "haricot"

Le rond-point sera un giratoire double de 25 mètres, dit giratoire "haricot". Il est conçu pour permettre une possible mise à 2x2 voies de la RD925. Les deux arrêts de cars du carrefour seront réaménagés avec de larges quais par faciliter l'arrêt des bus sans gêner la circulation. Un parking de huit places sera créé, côté, Sausseuzemare-en-Caux, pour favoriser le covoiturage. Pour sécuriser la circulation des piétons, des chemins piétonniers seront réalisés tout autour du giratoire. Un bassin de rétention de 350 m3 verra le jour côté Auberville-la-Renault pour récupérer les eaux de la chaussée et ne pas polluer les eaux souterraines*; Enfin, un balisage lumineux à leds devrait sécuriser le rond-point la nuit.

Nouveau giratoire de la RD925. - Auberville-la-Renault

Ce nouveau giratoire va coûter 1 560 000 euros. Une somme financée par le Département (910 000 euros) et ma région Normandie (650 000 euros). L'entretien du parking, des chemins piétonniers et des arrêts de car seront à la charge des communes d'Auberville et de Sausseuzemare. Le chantier doit durer six mois. Il se fera sans coupure de la circulation.