Manche. Un nouveau véhicule amphibie pour les pompiers de la baie du Mont-Saint-Michel

Les sapeurs-pompiers de la Manche en poste au Mont Saint-Michel ont un nouveau véhicule depuis vendredi 4 août. Il s'appelle le VATT, pour "véhicule amphibie tout-terrain". C'est un véhicule amphibie sur roues qui permet de franchir différents obstacles, testé en avril dernier. Le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours a finalement franchi le pas.

Le VATT va permettre aux pompiers de continuer leurs missions de secours dans la baie. Il a deux autres avantages par rapport aux véhicules à chenillettes qu'il est appelé à remplacer : la maintenance est moins compliquée et les coûts de fonctionnement sont moins importants. Il est aussi, selon la préfecture, plus écologique. Quand il roule, il n'endommage pas les sols grâce à une pression des pneus moindre que d'autres véhicules. Le moteur est conforme aux normes antipollution, avec en plus aucun risque de fuite d'huile ou d'essence.

Il peut accueillir entre neuf et dix personnes. Cinq conducteurs ont été formés parmi les pompiers de la Manche.