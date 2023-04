Manche. Bientôt un nouveau véhicule tout-terrain et amphibie pour les pompiers ?

Une boîte montée sur quatre énormes roues, voici une description simple qui peut coller au véhicule testé mercredi 26 avril par les pompiers de la Manche en baie du Mont Saint-Michel. Et pourtant, il pourrait un jour sauver des vies dans ce lieu magique mais parfois dangereux.

Ce véhicule arrivera peut-être un jour dans la baie du Mont Saint-Michel pour porter secours à des victimes. - SDIS50

"C'est un véhicule tout-terrain, amphibie, qui permet d'acheminer des moyens, matériels ou humains, dans des lieux difficiles d'accès, comme la baie du Mont Saint-Michel", détaille le commandant Jean-Yves Fouquet, adjoint au chef du groupement moyen et logistique chez les pompiers du département. Il poursuit : "Ça peut être aussi dans des milieux marécageux comme on peut imaginer au niveau des marais dans la zone de Carentan." Il peut encore flotter en mer ou sur des rivières. "L'essai est concluant", affirme le pompier, car tous les obstacles ont été franchis lors des tests. Quant à l'acheter, il faut encore voir le budget que cela représente et passer par un marché public, ce qui prend du temps. C'est donc pour l'instant juste un test pour les pompiers et un désir qu'ils émettent.

Investir pour l'avenir

Les pompiers gèrent les urgences, mais réfléchissent aussi à long terme, pour imaginer les moyens d'action dont ils vont avoir besoin. C'est le rôle du commandant Jean-Yves Fouquet. "Nous sommes obligés de nous tenir informés à la fois des évolutions réglementaires, des évolutions proposées par nos constructeurs et d'assurer une veille sur les produits en passe de sortir", explique-t-il. Il continue : "l'objectif étant d'avoir un rapport qualité, prix, utilisation, entretien, maintenance et efficacité le plus adapté possible." Cette mission de prospective prend du temps entre l'idée ou le besoin et la réalisation. Par exemple, deux véhicules de type quad avec une remorque et la place pour une civière vont arriver aussi dans le département. Le premier sera installé courant mai sur l'île Tatihou et l'autre durant la saison sur les îles Chausey. Le projet a démarré en 2021.