Cherbourg. Un écran géant pour le premier match de la Coupe du monde de rugby

Après Coutances et Barneville-Carteret, une nouvelle commune de la Manche va installer un écran géant pour diffuser le premier match de la Coupe du monde de rugby, vendredi 8 septembre. La ville de Cherbourg et le Rugby Cclub Cherbourg Hague vont proposer une retransmission du choc entre la France et la Nouvelle-Zélande au stade Maurice Postaire. Cet événement est gratuit mais réservé aux 1 000 premiers arrivés.

À 19 heures, la cérémonie d'ouverture de la compétition, qui a lieu en France, sera diffusée, et ensuite la place sera laissée au match. Sur place, il sera possible de s'hydrater et de manger.