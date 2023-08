[Photos + vidéo] Hauteville-sur-Mer. Des voitures de police du monde entier réunies dans la commune

Un rassemblement peu commun se déroule à Hauteville-sur-Mer mercredi 2 et jeudi 3 août. Une cinquantaine de voitures des polices française, allemande, belge, luxembourgeoise, italienne et même américaine sont réunies dans la station balnéaire. C'est l'événement Mondiality Police. Les habitants et touristes peuvent aussi voir quelques voitures de films, comme la célèbre Peugeot 406 de la saga Taxi, ou la DeLorean de Retour vers le Futur.

Pour la France, des véhicules de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), du Raid et de la gendarmerie sont présents. Une Lamborghini de la police italienne a également fait le déplacement. Mercredi 2 août, une course-poursuite est filmée dans les rues de Hauteville-sur-Mer.

La police italienne est venue avec une Lamborghini. 327 km/h de vitesse de pointe, 610 chevaux sous le capot, qui est à l'arrière de la voiture.

Côté français, un camion de la BRI, pour Brigade de recherche et d'intervention, est présent.

On peut aussi voir l'Alpine de la Gendarmerie nationale, version années 60.

Des voitures américaines sont aussi sur place, du groupe Paris Interceptor. Ce sont des véhicules réformés.

Côté voiture de films, les passionnés sont servis.

Des voitures de films sont aussi venues, comme la Chevrolet Camaro V de Transformers.

Nom de Zeus ! C'est la DeLorean de Retour vers le Futur.

Cette Peugeot 406 est iconique. C'est le modèle utilisé dans les films Taxis.

Pour les passants, voir ces voitures est rarissime... et réjouissant.

Un événement pour rapprocher police et citoyens... et ça marche !

Pour accéder au rassemblement et découvrir ces voitures, c'est gratuit !