Hauteville-sur-Mer. Un événement international autour de la police : à quoi faut-il s'attendre ?

Du mardi 1er au jeudi 3 août, à Hauteville-sur-Mer, est proposé le "Mondiality Police", un événement international rassemblant des véhicules de police et de gendarmerie.

Enrichi de délégations étrangères et de collectionneurs passionnés, ce rassemblement, organisé par l'association Raid Aventure Organisation (RAO) épaulée par le groupe Paris Interceptor, réunit diverses forces de sécurité intérieure françaises et étrangères.

Mardi 1er août : un cortège à voir entre Hauteville et Granville

Au programme mardi 1er août, de 14 heures à 16 heures, des forces de sécurité et des collectionneurs de voitures de police et cinéma feront leur arrivée à Hauteville-sur-Mer. Le départ d'un cortège de 70 à 100 véhicules sera donné : il longera les côtes manchoises sur un parcours de 30 kilomètres entre Hauteville et Granville.

Mercredi 2 et jeudi 3 août : deux jours d'animations

Mercredi 2 et jeudi 3 août, de 9 heures à 18 h 30, des stands d'animation avec des échanges avec les exposants seront proposés. En parallèle, la réalisation de vidéos et de shootings photos - roulage et scénarios compris - dont trois projets vidéos majeurs avec une équipe de production professionnelle seront organisés. Des démonstrations d'interventions et de sauvetage seront aussi proposées par les forces de l'ordre.

Pour les passionnés de cinéma, certains véhicules iconiques du grand écran seront présentés, dont la Delorean de "Retour vers le futur", la Ford Mustand de "Transformers" ou encore la célèbre Peugeot 406 blanche de "Taxi".