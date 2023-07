Rouen. Handballeur international, Thibaud Briet lance une école de "l'entraînement invisible"

Révélé lors de la saison 2020-2021 en Starligue, la première division de handball, au HBC Nantes et désormais membre de l'équipe de France, Thibaud Briet, Rouennais d'origine, se lance dans la formation. À peine sa carrière professionnelle démarrée, le Normand de 23 ans prépare le lancement d'une école de "l'entraînement invisible" à Rouen au côté de son père Alexandre Briet, président délégué du Rouen Handball. Son nom, la Perform Softskills Academy.

L'établissement a déjà ses locaux au campus Saint-Marc. Son principe : proposer une formation complémentaire aux jeunes sportifs de 11 à 17 ans, peu importe la discipline, pour qu'ils améliorent notamment leur hygiène de vie, leur préparation mentale et physique, leur nutrition ou encore leur compréhension du jeu. "Ils vont toucher à la fois à la préparation physique pour comprendre leur corps, l'hygiène de vie pour qu'ils comprennent par exemple le cycle du sommeil, les temps de récupération etc. Il y aura aussi des ateliers de cuisine pour la nutrition", précise Alexandre Briet, le père du jeune prodige qui a pris en charge le projet.

Alexandre Briet, co-fondateur de Perform Softskills Academy Impossible de lire le son.

Tout est parti de la propre expérience de Thibaud Briet au début de sa carrière, remarque son père Alexandre : "Physiquement il était en retard sur beaucoup de jeunes donc il n'a pas été pris dans les pôles d'excellence, pôle espoir et centre de formation mais il voulait tenter sa chance en professionnel donc on s'est demandé comment on pouvait faire pour compenser." C'est là qu'est né le programme de Thibaud Briet, entre la seconde et sa deuxième année d'IUT, jusqu'à être pris au HBC Nantes où il a explosé. "Quand il est arrivé à Nantes, il était encore en retard sur des habitudes de haut niveau, par contre il avait presque 50 % d'avance sur tout le reste, hygiène de vie, la compréhension du jeu etc", assure son père.

Alexandre Briet, co-fondateur de Perform Softskills Academy Impossible de lire le son.

L'école ne prévoit pas d'exercices physiques à proprement parler mais de la préparation en vue de "performer" dans sa discipline. "Que ce soit en amateur ou en professionnel, en France il n'y a quasiment aucun club qui a investi dans ce genre d'accompagnement, revendique Alexandre Briet. En général, il y a de la préparation physique mais la préparation mentale est très rare, l'accompagnement nutritionnel est ponctuel et la notion d'hygiène de vie n'existe pas."

L'école, qui compte entre cinq et six intervenants, pourrait officialiser ses premiers stages à la rentrée de septembre à raison de 30 cours par an pour 95 euros par mois. Les inscriptions sont ouvertes sur le site web depuis le mois de mai.