Handball. Le Rouen HB décroche son ticket pour la Nationale 1

Cette montée en Nationale 1

était plutôt inattendue ?

"Le dernier match [victoire contre Oissel, samedi 20 mai, 35 à 24] a été assez maîtrisé dans l'ensemble, on a été devant la majeure partie du temps, on l'a abordé de la bonne façon, le résultat a été très satisfaisant. On s'était fixé comme objectif de monter sur les deux ans, cette année ou l'année prochaine. Mais au vu de la saison, de sa physionomie, c'est sûr qu'on s'est projeté vers la N1, notamment quand on est redevenu premiers à quatre journées de la fin. Pour être totalement honnête, on était plus partis sur une année de travail et de jouer la montée l'année prochaine."

Qu'est ce qui a été déterminant ?

"On avait un nouveau groupe avec pas mal de nouveaux joueurs, moi comme nouvel entraîneur, et il a fallu que la mayonnaise prenne avec tout ça. Mais vraiment, ce qui a fait la différence, c'est le collectif. On a trouvé cet esprit de groupe et ce jeu collectif, qu'il soit offensif ou défensif, qui nous a permis de contrer pas mal d'équipes du gros du championnat. C'est arrivé un peu tard, mais c'est vraiment ce qui a été déterminant. On a trouvé notre propre identité et un vrai esprit collectif dans le jeu qui nous a permis de finir premiers."

Vous êtes le coach qui a fait remonter l'équipe en N1, c'est une fierté

on imagine ?

"Oui, c'est une fierté, c'est le sentiment du devoir accompli, mais cela reste un travail collectif. Ce sont les joueurs qui sont responsables de cette montée. En tant que coach, on est là comme un chef d'orchestre, on corrige les petits détails, mais c'est d'abord les joueurs qui sont sur le terrain. Ce n'est pas mon métier, je fais avec ma petite expérience de joueur, je n'ai aucune ambition personnelle en tant qu'entraîneur."

Désormais, vos deux équipes, masculine et féminine, sont en N1, on peut dire que c'est une belle année pour Rouen ?

"Oui, oui, le club de Rouen ne fait que grandir depuis plusieurs années. La partie féminine avait déjà bien avancé et joué à des niveaux intéressants et pour le hand masculin, c'est un grand plaisir de voir qu'il attire du monde, le club de Rouen brille, le constat reste très positif."

Pratique. Le Rouen Handball termine la saison sur 15 victoires pour 3 défaites et 4 nuls.