Manche. L'hélicoptère de la Marine nationale engagé pour une évacuation sur les îles Chausey

Samedi 29 juillet, dans la matinée, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été sollicité pour une évacuation médicale sur une des îles de l'archipel de Chausey. En effet, une femme se trouvant à terre pour une raison inconnue a dû être héliportée vers l'hôpital le plus proche. C'est le nouvel hélicoptère H160 de la Marine nationale, basé à Maupertus près de Cherbourg, qui a été engagé pour réaliser cette opération. La victime a ensuite été déposée et prise en charge à l'hôpital d'Avranches.