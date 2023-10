Le Havre. Saison 3 d'Arsène Lupin : Netflix offre un regain de popularité au gentleman cambrioleur

Le personnage d'Arsène Lupin se décline aussi en escape games et jeux de pistes dans toute la France.

Le site spécialisé Tout Arsène Lupin recense huit salles d'escape game consacrées au gentleman cambrioleur en France, dont deux aventures chez No Way Out, à Fécamp. Particularité : l'intrigue se déroule dans le bel écrin de l'ancien musée des arts, un manoir du XIVe siècle. "Un lieu avec un potentiel de dingue, d'autant qu'il fut aussi une banque, qui apparaît d'ailleurs dans un des romans de Maurice Leblanc", souligne Will Mitrecey, directeur général de la structure, ouverte dès mai 2019, avec l'aval de l'Association des amis d'Arsène Lupin.

"Un personnage vendeur"

La série Netflix inspirée du personnage n'a pas particulièrement impacté la fréquentation. "En revanche, on a enregistré beaucoup plus de trafic sur notre site web, en provenance notamment des États-Unis. Auprès des jeunes, il y a sans doute une notoriété supplémentaire, mais on constate beaucoup plus d'intérêt de la part de la génération qui se souvient de Georges Descrières", le Lupin des années soixante-dix. D'autres ont décliné le concept en plein air. Haut-de-forme, queue-de-pie et nœud papillon… Gaëtan Dupont semble tout droit sorti d'une aventure d'Arsène Lupin. Ce jour-là, sur les falaises, le créateur de la société Panda Motion guide les salariés d'une banque sur les traces des Demoiselles d'Etretat, une légende locale. C'est l'une des activités que propose cet entrepreneur spécialisé dans les chasses aux trésors et visites guidées en Normandie. "On associe ce costume à Lupin car c'est le seul personnage que l'on a gardé du XIXe siècle. Mais c'était simplement le look de l'époque, quand Étretat, village de pêcheur, est devenue une cité balnéaire." En 2021, le lancement de son entreprise coïncide avec l'arrivée de la série Netflix. "Le souffle a été passager, analyse-t-il aujourd'hui. C'était aussi la fin du confinement, les vacances." Pour autant, Gaëtan Dupont croit à ce "personnage éternel". "D'autres personnes se baseront sur Arsène Lupin, pour traiter de nouvelles choses. C'est souhaitable, cela permet de faire perdurer la mémoire de Maurice Leblanc et d'avoir un tourisme moins 'minute', plus culturel", poursuit le Cauchois.

Au-delà des frontières normandes, la société dijonnaise Créanim' surfe aussi sur la vague avec ses jeux de piste urbains géants, en tournée dans toute la France. "Nous avons commencé avec une enquête de Sherlock Holmes, mais nous voulions proposer un jeu d'énigmes. Plusieurs d'entre nous avaient lu des romans de Maurice Leblanc", détaille Elisa Perrin, conceptrice de jeux. À chaque partie, dix équipes, soit jusqu'à 800 joueurs, s'affrontent en ville. "Arsène Lupin a fonctionné tout de suite. C'est un personnage qui reste vendeur."