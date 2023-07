Orne. Des inondations après des pluies orageuses

Le temps est plutôt capricieux en cette fin juillet en Normandie. La pluie se montre plus souvent que le soleil et parfois, de violents orages éclatent. Les habitants de Trun, près d'Argentan, en ont fait la mauvaise expérience ce lundi 24 juillet. Une pluie orageuse s'est déclarée dans le secteur, et a provoqué des inondations.

Les sapeurs-pompiers ornais sont intervenus à sept reprises entre 22 heures et 23 h 30 chez des particuliers, qui se sont retrouvés avec de l'eau chez eux. Des missions d'épuisement et d'assèchement assurées par les secouristes. Aucune victime n'est à déplorer, les dégâts sont matériels.

