Course au large. Le Havrais Charlie Dalin remporte la Rolex Fastnet en Imoca

Tenant du titre en Imoca, Charlie Dalin a remporté pour la seconde fois consécutive la Rolex Fastnet Race, lundi 24 juillet. Le skipper originaire du Havre courait aux côtés de Pascal Bidégorry, qui sera également son co-skipper sur la transat Jacques Vabre en octobre prochain.

Première victoire pour l'Imoca Macif

Il s'agissait de la première course officielle de son nouvel Imoca Macif Santé Prévoyance, mis à l'eau un mois auparavant. Le duo a franchi la ligne d'arrivée au large de Cherbourg à 20 h 31, après deux jours, sept heures, seize minutes et vingt-sept secondes de course.

🍾🫂| Accueillis en vainqueurs sur les pontons de la @RolexFastnet_Ch ! C'est l'heure pour nos skippers de nous donner leurs ressentis sur la course et leur performance. pic.twitter.com/9WDlo5vG9m — Imoca MACIF Santé Prévoyance (@ImocaMacif) July 24, 2023

Le trajet entre Cowes, en Angleterre, et Cherbourg s'est réalisé dans des conditions météorologiques musclées.

"C'est grâce au travail de toute l'équipe qui s'est énormément donnée pour que le bateau soit prêt et cette victoire leur revient. Notre binôme avec Pascal fonctionne à merveille et nous avons pris beaucoup de plaisir sur cette course !", a réagi Charlie Dalin après sa victoire.