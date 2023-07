Insolite. Dans le centre-Manche, dormir dans une cabane pour une pause déconnectée

Comme une grande bouffée d'air. Quand on arrive aux cabanes d'Aurélie et Rodolphe Cauchard, agriculteurs à La Landerie à Savigny, entre Coutances et Saint-Lô, aucun bruit parasite ne vient troubler l'atmosphère paisible qui s'en dégage. Quelques oiseaux se font entendre, le vent fait battre les feuilles, mais à part ça, c'est le calme plat. Un instant de déconnexion que viennent chercher les visiteurs.

Ni eau courante, ni électricité

"Elles sont vraiment isolées dans la nature", explique Aurélie Cauchard, qui parcourt les 600 mètres entre la ferme et les cabanes à bord de sa golfette électrique. L'agricultrice et son mari ont installé il y a dix ans ces deux cabanes suspendues à sept et dix mètres du sol, et elles sont fréquemment occupées. Ici, pas d'eau courante, pas d'électricité et pas de Wi-Fi. Bon, les accros à la technologie peuvent compter sur leur forfait internet, mais ce n'est pas le profil type. Pas de panique, douches et sanitaires sont disponibles à la ferme, tout comme une piscine et un spa. Aurélie Cauchard leur livre petit-déjeuner et paniers repas devant le logement, sans troubler leur quiétude.

A Savigny, un hébergement insolite. Impossible de lire le son.

Un "enrichissement humain" pour le couple

La Vallée féérique accueille chaque année 2 000 personnes. Pour Aurélie Cauchard, le but premier était de faire découvrir le métier d'éleveur, qui transporte son lot de clichés. Un "enrichissement humain" pour l'agricultrice, qui a accueilli des profils très variés : touristes manchois, issus d'autres départements, étrangers… "On va en vacances sans bouger de chez nous", explique-t-elle avec un sourire. Il faut compter entre 140 et 170 € la nuit. Leur installation a représenté un investissement pour le couple, tout comme la rénovation de la ferme il y a quelques années.